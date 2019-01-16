Американец заигрался в прятки и погиб
16 января 2019 10:33 115
В американском городе Детройт, штат Мичиган, во время игры в прятки погиб 21-летний мужчина. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, сообщает Associated Press.
Группа друзей развлекалась на девятом этаже заброшенного складского здания, которое пустовало с 2002 года. Так и не сумев отыскать одного из участников игры в прятки, они разошлись по домам.
На следующий день друзья вернулись и продолжили поиски. Тело исчезнувшего игрока обнаружили на груде мусора в шахте лифта на первом этаже. По всей видимости, он упал туда накануне, когда пытался спрятаться. Обстоятельства его гибели расследует полиция.
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