В сети нашли "супергероя в мире фастфуда" - ВИДЕО

Работник ресторана быстрого питания побежал за машиной клиента, который забил заказ и прославился, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.

В Сети появилось видео с "супергероем в мире фастфуда". Так пользователи сети назвали парня, который догонял клиента, чтобы отдать ему заказ. Соответствующий ролик появился в Reddit.

На видео видно, как работник сети фастфуда Chick-fil-A бежит со своего рабочего места за машиной клиента, который забыл свой заказ. Также бегом мужчина возвращался на свое рабочее место.

Пользователи сети высоко оценили поступок парня. За день ролик собрал практически 60 тысяч лайков и тысячи одобрительных комментариев. Героя видео в шутку прозвали "супергероем в мире фастфуда".

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