В Финляндии кролик попал в книгу рекордов Гиннесса - ВИДЕО
В Финляндии был зафиксирован новый рекорд Книги рекордов Гиннесса домашним кроликом. Об этом сообщает UPI.
Кролик по кличке Таави живет у девушки Айно в финском городке Турку. У белого кролика вокруг глаз небольшие участки черной шерсти, а на спине рыжие и коричневые пятна.
Животное умеет выполнять множество команд и трюков. Чтобы это зафиксировать, хозяйка пригласила представителей Книги рекордов Гиннесса, передает Day.Az со ссылкой на korrespondent.net.
Таави выполнил 20 трюков за 60 секунд, продемонстрировав прыжки через препятствие, вращения и другие трюки. Также кролик "дает пять" своей хозяйке и забирает у нее из рук предметы.
Сама Айно говорит, что это самый необычный кролик, которого она когда-либо видела.
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