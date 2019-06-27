Страны НАТО должны продолжать наращивать свои военные расходы, чтобы обеспечить эффективную оборону и сдерживание во всем мире. С таким призывом к государствам альянса обратился в четверг генсек НАТО Йенс Столтенберг, открывая вторую рабочую сессию Североатлантического совета на уровне министров обороны, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы обсудим усиление обороны и сдерживания НАТО, оборонительные усилия на море и в воздухе, а также примем первую военно-космическую концепцию НАТО. Мы обсудим меры, которые принимаем, чтобы повысить способность сил НАТО к реагированию на кризисы во всем мире, когда и где это будет необходимо. Мы должны продолжать увеличивать инвестиции в оборону для обеспечения эффективного сдерживания и обороны. Первые цифры на 2019 год обнадеживают, мы двигаемся в верном направлении", - заявил он.

Ранее генсек альянса отметил, что в 2019 году европейские страны НАТО и Канада повысили свои военные расходы на 3,9%. В целом с 2014 года, когда альянс на саммите в Уэльсе принял решение начать наращивать свои военные расходы, они выросли более чем на $100 млрд по всем государствам НАТО.

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