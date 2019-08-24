"Говоря об угрозе распространения ядерного оружия, нужно сказать, что отказ США от ядерной сделки с Ираном не принес никаких положительных результатов", - заявил Туск, выступая перед журналистами в Биарицце.

По его словам, "разногласия в западном мире, когда речь заходит об этом вопросе, играют на руку иранским аятоллам, а также России и Китаю".

"Лидеры G7 должны предпринять еще одну попытку найти общий язык по этому вопросу", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась пресс-службой ЕК.