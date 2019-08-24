https://news.day.az/world/1150081.html Глава Евросовета призвал G7 договориться по Ирану
Глава Евросовета призвал G7 договориться по Ирану
Глава Евросовета Дональд Туск перед началом саммита G7 призвал его участников найти "общий язык" по иранской тематике, потому что разногласия между США и Европой играют на руку РФ и Китаю, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.
"Говоря об угрозе распространения ядерного оружия, нужно сказать, что отказ США от ядерной сделки с Ираном не принес никаких положительных результатов", - заявил Туск, выступая перед журналистами в Биарицце.
По его словам, "разногласия в западном мире, когда речь заходит об этом вопросе, играют на руку иранским аятоллам, а также России и Китаю".
"Лидеры G7 должны предпринять еще одну попытку найти общий язык по этому вопросу", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась пресс-службой ЕК.
США в прошлом году в одностороннем порядке вышли из ядерного соглашения с Ираном и вновь ввели санкции против него, включая вторичные, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Европейские участники СВПД, РФ и КНР неоднократно заявляли, что выступают за сохранение сделки.
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