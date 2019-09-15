По меньшей мере 12 человек утонули в индийском штате Андхра-Прадеш после того, как лодка с туристами перевернулась на реке Годавари. Об этом сообщает газета Times of India, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Сообщается, что на борту лодки находились 60 человек, включая 11 членов экипажа. Спасателям удалось спасти 17 пассажиров лодки.

В настоящий момент на месте происшествия продолжаются поисково-спасательные работы.

На происшествие отреагировал премьер-министр Индии Нарендра Моди, выразив свои соболезнования семьям погибших в заявлении на странице в Twitter.



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