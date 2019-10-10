В грузинском Батуми загорелся популярный отель Sheraton, сообщают местные СМИ.

Очевидцы пожара публикуют кадры с места происшествия. На кадрах видно, что черный дым вырывается с крыши здания.

По некоторым данным, в гостинице есть постояльцы из России. Информации о пострадавших не поступало, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

15 000-dək krediti 15 dəqiqəyə əldə et!