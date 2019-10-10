https://news.day.az/world/1164496.html Пятизвездочный отель загорелся в Батуми - ВИДЕО
Пятизвездочный отель загорелся в Батуми - ВИДЕО
В грузинском Батуми загорелся популярный отель Sheraton, сообщают местные СМИ.
Очевидцы пожара публикуют кадры с места происшествия. На кадрах видно, что черный дым вырывается с крыши здания.
По некоторым данным, в гостинице есть постояльцы из России. Информации о пострадавших не поступало, передает Day.Az со ссылкой на ren.tv.
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