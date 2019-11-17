Багдад закрыл для передвижения людей южный погранпереход Шаламче с Ираном из-за протестов в обеих странах, сообщает телеканал Sky News Arabia со ссылкой на иранских дипломатов и неназванные иракские источники в органах безопасности.

По данным телеканала, о закрытии перeхода попросил Тегеран, запрет на проезд коснется только людей, товары и грузы продолжат пропускать через границу.

В Иране идут протесты из-за повышения цен на бензин. Сообщалось, что в ходе акции в пятницу один человек погиб. В Ираке также несколько недель продолжаются антиправительственные выступления с требованием улучшения жизни. Есть погибшие и раненые.