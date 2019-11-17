Выборы в Палату представителей Национального собрания (нижнюю палату парламента) Беларуси состоялись: Центризбирком республики объявил, что, по данным на 14 часов 17 ноября, явка избирателей составила 55,4 процента, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Как пояснил заместитель председателя белорусского ЦИК Вадим Ипатов, это данные в целом по республике. Он добавил, что выборы в Могилевской и Гомельской областях состоялись во всех избирательных округах.

Со своей стороны, президент Беларуси Александр Лукашенко выразил удовлетворение тем, что на парламентские выборы приехали западные наблюдатели и у них нет "заранее подготовленной болванки" о том, что "выборы плохие". "Я буду весьма разочарован в их ангажированности", - сказал Лукашенко.