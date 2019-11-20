Генсек НАТО Йенс Столтенберг считает ценным предложение главы МИД ФРГ Хайко Мааса о создании экспертной группы в рамках альянса для дискуссий по стратегическим целям, рассчитывает обсудить это с главами МИД, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

В среду в Брюсселе пройдут переговоры глав МИД стран НАТО. Ранее немецкий министр заявил, что НАТО нужно развиваться концептуально и политически, чтобы оставаться гарантом безопасности Европы. Он предложил создать экспертную группу для стратегических дискуссий.

"Думаю, что от Германии поступил ясный и сильный сигнал о поддержке НАТО, я это приветствую. Это говорит о том, что НАТО является платформой, которая объединяет Северную Америку и Европу, и это жизненно важно для нашей безопасности", - сказал Столтенберг журналистам.

Он выразил мнение, что данное "предложение имеет ценность". "Рассчитываю обсудить это сегодня на министерских переговорах. Цель этого предложения заключается в том, чтобы рассмотреть, как мы можем усилить НАТО в качестве платформы для решения политических вызовов, с которыми мы вместе сталкиваемся", - добавил он.