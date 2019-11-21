https://news.day.az/world/1178050.html Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с основателем Facebook
Дональд Трамп провел в Белом доме встречу с основателем Facebook
Президент США Дональд Трамп провел встречу в Белом доме с основателем Facebook Марком Цукербергом в октябре. Об этом сообщает NBC News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что официальная встреча состоялась во время последнего визита Цукерберга в Вашингтон.
На встрече также присутствовал член правления Facebook предприниматель Питер Тилл. Почему о встрече американского лидера с Цукербергом не было известно ранее, а также детали беседы - не уточняются.
В ходе последнего визита основателя Facebook он давал показания в Конгрессе по поводу новой криптовалюты Libra.
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