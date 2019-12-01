Голливудский актер Леонардо Ди Каприо ответил на обвинения президента Бразилии Жаира Болсонару, касающихся спонсирования неправительственных организаций, которые, предположительно, устраивают пожары в лесах Амазонии, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Опровержение актер разместил на своей странице в Instagram.

По словам Ди Каприо, во время кризиса в Амазонии он выражает поддержку людям Бразилии, которые пытаются спасти культурное и национальное наследие страны.

"На кону будущее этих незаменимых экосистем, и я с гордостью поддерживаю те группы, которые их защищают", - написал он.

Актер добавил, что не финансирует организации, которые "стали мишенью" для обвинения в преднамеренном поджоге лесов.