https://news.day.az/world/1195606.html Правительство Узбекистана ушло в отставку
Правительство Узбекистана ушло в отставку
Правительство Узбекистана сложило свои полномочия перед новым Олий Мажлисом (нижняя палата парламента). Об этом сообщает пресс-служба нижней палаты парламента.
Отмечается, что члены кабинета министров сложили полномочия в соответствии со статьей 98 Конституции Республики Узбекистан.
При этом правительство продолжает работу до формирования нового состава кабинета министров в соответствии с решением президента Узбекистана.
Кандидатуру нового премьер-министра рассмотрят в ходе совместного заседания обеих палат парламента, которое пройдет 21 января.
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