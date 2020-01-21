https://news.day.az/world/1195909.html Столтенберг: Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века
Столтенберг: Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века
Военное присутствие США в Европе достигло рекордного уровня с начала века. Об этом заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг во вторник на совместном заседании Комитета Европейского парламента по иностранным делам и Подкомитета по обороне и безопасности, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сейчас американских войск в Европе больше чем за многие годы с начала века. Через несколько недель начнутся крупнейшие учения "Защитник - 2020" (Defender 2020), для участия в которых в Европу из США прибудут 20 тыс. военных", - заявил он.
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