Крупнейшая в мире сеть кофеен сообщила о том, что вынуждена пересмотреть свой финансовый прогноз на 2020 год из-за вспышки пневмонии, вызванной новым коронавирусом 2019-nCoV в Китае, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Ранее компания называла КНР одним из самых быстрорастущих рынков, на который она делала ставку. У Starbucks в Поднебесной 4292 заведения. И она планировала в ближайшее время пересмотреть прогноз в сторону улучшения. Однако эпидемия помешала этим планам.

По информации Reuters, сеть кофеен будет вынуждена временно закрыть порядка 2 тыс. точек и скорректировать графики работы остальных заведений. Озвучить, во сколько это обойдется компании, руководство Starbucks пока не берется: все будет зависеть от того, сколько всего точек перестанут работать, как долго это продлится. Но на долю Поднебесной приходится 10% глобального дохода сети.

Эксперты отмечают, что за последние 13 месяцев продажи в заведениях сети, открытых в Китае, выросли примерно на 3%. При этом в отличие от конкурентов, делающих ставку на более дешевые продукты для привлечения клиентов, компания предпочитает персонализацию и "цифровое продвижение" бренда.

