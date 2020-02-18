Член иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР, часть вооруженных сил Ирана) Хамидреза Бабольхани погиб в Сирии в результате ракетной атаки. Об этом сообщает агентство Fars, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

Как сообщает агентство, Бабольхани, который также был известен как Хадж Ибрагим, погиб во вторник утром в Алеппо, обеспечивая национальную безопасность своей страны.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ ("Исламское государство") в Сирии и Ираке. В отдельных районах стран продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.

