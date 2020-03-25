Стала известна дата последней встречи принца Чарльза и Елизаветы II
Стала известна дата последней встречи принца Чарльза с королевой Великобритании Елизаветой II.
Как сообщает информационное агентство Reuters, они виделись 12 марта, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
До этого сам 71-летний принц Чарльз, сын Елизаветы II, заявил, что последний раз он встречался с матерью 9 марта, однако позже данные уточнили. В понедельник, 23 марта, у принца Уэльского взяли анализ на коронавирусную инфекцию. Как выяснилось во вторник, 24 марта, он оказался положительным.
Согласно источникам в Букингемском дворце, сейчас 93-летняя Елизавета II чувствует себя хорошо.
Ранее сообщалось, что заболевание у принца Чарльза протекает в легкой форме. Он продолжает работать удаленно из своего дома в Шотландии.
Согласно последним данным, в Великобритании зафиксированы 8,1 тысячи случаев заражения коронавирусной инфекцией. 423 пациента скончались, 140 - выздоровели.
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