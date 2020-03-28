Число заболевших коронавирусом в США приближается к 100 тыс. человек

Общее число пациентов, у которых обнаружили коронавирус в США, достигло 97 028 человек, сообщает в пятницу университет Джонса Хопкинса, ведущий статистику заболеваемости.

Несколькими часами ранее сообщалось о 92 932 заболевших в США, передает Day.Az со ссылкой на Интерфакс.

Умерло от коронавируса на территории страны 1 475 человек, выздоровели 816 человек.

По данным сайта Worldometers, также собирающего данные о коронавирусе, за сутки число заболевших в США возросло на 12 645 человек, теперь там 98 080 заразившихся. Сайт сообщает о 1 513 умерших в США и 2 453 заболевших.

США занимают первое место по числу заболевших коронавирусом в мире. За ними следует Италия с 86 498 случаями и Китай с 81 897 случаями.