https://news.day.az/world/1217600.html В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом выросло до 91
В Грузии число случаев инфицирования коронавирусом выросло до 91
В Грузии число случаев заражения коронавирусом выросло до 91. Информация об этом размещена на созданном правительством специальном сайте stopcov.ge, передает Day.Az со ссылкой на Грузия Онлайн.
В режиме карантина находится 4 717 человек, а в стационаре под наблюдением - 268 лица.
Отметим, что 18 из 91-ого инфицированного уже выздоровели.
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