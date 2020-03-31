В Великобритании число скончавшихся от коронавируса за сутки подскочило вдвое

В Великобритании во вторник зафиксировали еще 393 случаев смерти пациентов, заразившихся коронавирусом COVID-19.

Об этом сообщил во вторник телеканал Sky News со ссылкой на данные служб здравоохранения, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Он отмечает, 367 из скончавшихся приходится на Англию, где возраст умерших составляет от 19 до 98 лет. Таким образом, по состоянию на вторник 31 марта, в Великобритании диагностировано свыше 22 тыс. случаев заражения, количество скончавшихся достигло 1801.