Назначен новый гендиректор Би-би-си

Тим Дейви назначен новым генеральным директором Би-би-си.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в сообщении, распространенном в пятницу британской телерадиовещательной корпорацией.

53-летний Дейви придет на смену Тони Холлу, который заявил в январе, что покинет руководство Би-би-си после семи лет пребывания на посту руководителя. Дейви перешел в новостную корпорацию в 2005 году из американской компании PepsiCo, заняв пост главы подразделения Би-би-си по маркетингу, связям с общественностью и аудитории.

В 2012 году Дейви уже успел поработать исполняющим обязанности генерального директора Би-би-си после того, как глава корпорации Джордж Энтуисл покинул пост спустя всего два месяца после назначения.