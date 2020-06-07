https://news.day.az/world/1242177.html Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч
Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч
В мире число людей, умерших от коронавируса, превысило 400 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
По данным на 13:25 по бакинскому времени 7 июня, точное количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом - 400 013. Больше всего умерших в США - 109 802. Далее идут Великобритания (40 548), Бразилия (35 930), Италия (33 846), Франция (29 145) и Испания (27 135).
Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,9 миллиона.
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