Число умерших от коронавируса в мире превысило 400 тысяч

В мире число людей, умерших от коронавируса, превысило 400 тысяч. Об этом свидетельствуют данные проекта университета Джонса Хопкинса, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным на 13:25 по бакинскому времени 7 июня, точное количество летальных исходов среди пациентов с подтвержденным коронавирусом - 400 013. Больше всего умерших в США - 109 802. Далее идут Великобритания (40 548), Бразилия (35 930), Италия (33 846), Франция (29 145) и Испания (27 135).

Общее число заразившихся коронавирусом в мире превысило 6,9 миллиона.