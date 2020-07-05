В Чикаго при стрельбе погибли четыре человека

Неизвестные открыли стрельбу в ночь на воскресенье в одном из центральных районов города Чикаго (штат Иллинойс), четыре человека погибли, четверо получили ранения. Об этом сообщил местный филиал телекомпании ABC со ссылкой на полицию, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По предварительным данным, группа неизвестных подошла к месту проведения вечеринки и открыла огонь. Среди погибших 14-летний подросток. В числе получивших ранения двое несовершеннолетних.

Какими мотивами могли руководствоваться нападавшие, не уточняется. Стражи порядка пока никого не задержали в связи с произошедшим. В субботу вечером в США отмечали главный национальный праздник - День независимости.