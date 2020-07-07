Эстония открывает границы для Грузии

Согласно решению правительства Эстонии, основанному на рекомендации Еврокомиссии о поэтапном открытии границ, с 6 июля в страну будут иметь право въезжать граждане 14-ти стран не членов ЕС, в том числе, прибывающих из Грузии, - сообщает посольство Грузии в Эстонии, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Вместе с тем, при отправке из Грузии в Эстонию лицо должно соответствовать требованиям для легального въезда в Шенгенскую зону.

"Предпосылками для пересечения эстонской границы являются:

при пересечении границы у лица не должны наблюдаться симптомы коронавируса (COVID-19);

лицо находилось в стране, из которой он или она путешествует в Эстонию, в течение последних 14 дней (период, необходимый для инкубации Covid-19).

Примечательно, что если в стране, из которой человек въезжает в Эстонию, распространенность коронавируса за последние 14 дней составляет более 16 инфицированных на 100 000 населения, пассажиры должны будут пройти две недели обязательной самоизоляции", - говорится в сообщении посольства Грузии в Эстонии.