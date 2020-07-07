Индия впервые за 18 лет достигла профицита в торговле

Индия впервые за 18 лет достигла положительного сальдо в торговле, которое составило в июне около $786 млн. Об этом во вторник сообщило индийское министерство торговли, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По оценкам ведомства, к профициту в июне привело замедление на 12% темпов сокращения экспорта, в то время как уровень импорта в прошлом месяце упал на 49%. В результате объем индийского импорта составил в июне $21,1 млрд, а экспорта - $21,9 млрд.

Последний раз Индия обладала положительным сальдо в торговле в январе 2002 года с профицитом в $10 млн.

Темпы сокращения экспорта замедлились в связи с возвращением отраслей индийской промышленности к нормальной деятельности после поэтапной отмены в стране ограничений из-за пандемии коронавируса. Это позволило увеличить экспорт ряда товаров, в частности железной руды и продуктов питания.

В то же время в июне Индия продолжала сокращать импорт транспортного оборудования, химикатов, стали, бытовой электроники, хлопка, тканей и драгоценных металлов. В июне Индия сократила импорт нефти на 55% по сравнению с предыдущим месяцем.