В Индии за сутки COVID-19 заразились 26,5 тыс. человек

Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Индии за сутки возросло более чем на 26,5 тысячи и составляет 793 802.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом свидетельствуют данные министерства здравоохранения и семейного благополучия.

Индия находится на третьем месте в мире по числу заболевших коронавирусом. По последним данным, лечение в стране проходят 276 685 человек, выздоровели 495 512 человек (19 135 за сутки), умерли 21 604 (475 за сутки).

Несмотря на рост числа заболевших, власти страны в конце июня объявили о второй фазе выхода из режима изоляции. Согласно новым правилам, в тех местах, которые объявлены зонами распространения коронавируса (где число больных продолжает увеличиваться), режим изоляции продлен до 31 июля.