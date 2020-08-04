https://news.day.az/world/1259342.html Израиль предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь
Израиль предложил Ливану гуманитарную и медицинскую помощь
Израиль через международные организации предложил во вторник Ливану гуманитарную и медицинскую помощь после взрыва в порту Бейрута ранее в тот же день.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает государственное израильское радио Kan.
По его данным, предложение было озвучено министром обороны и вице-премьером Израиля Бени Ганцем и главой МИД еврейского государства Габи Ашкенази.
По утверждениям радиостанции, израильская сторона предложила также Ливану медицинское оборудование и выразила готовность принять пострадавших на лечение.
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