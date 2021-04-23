Звезды Голливуда обратились к Байдену с просьбой

Десятки звезд Голливуда и другие мировые знаменитости подписали открытое письмо президенту США Джо Байдену с просьбой отложить подписание экологических соглашений с бразильским лидером Жаиром Болсонару до тех пор, пока не произойдет реального сокращения темпов вырубки экваториальных лесов Амазонии. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Артисты и музыканты из Соединенных штатов и Бразилии также призвали Байдена не выделять средства на вопросы, связанные с данными договоренностями. Они отметили необходимость диалога с коренными народами, традиционными сообществами бассейна Амазонки и гражданским обществом для решения этой проблемы.

Среди подписавших обращение к президенту США числятся актер Леонардо ДиКаприо, а также его коллеги Алек Болдуин, Хоакин Феникс, Орландо Блум, Джейн Фонда и Сигурни Уивер. Также свою поддержку данной инициативе выразила певица Кэти Перри и музыкант Роджер Уоттерс.