https://news.day.az/world/1338164.html В Японии авто въехало в здание больницы, семь человек пострадали - ВИДЕО
В Японии авто въехало в здание больницы, семь человек пострадали - ВИДЕО
В Японии автомобиль въехал в здание больницы, протаранив стеклянную стену.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в городе Одавара.
По информации властей, 70-летний водитель перепутал педали газа и тормоза. В результате пострадали семь человек.
Проводится расследование, обстоятельства случившегося устанавливаются.
Ранее сообщалось, что машина протаранила кафе в Японии, пострадали пять человек.
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