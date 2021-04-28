В Японии авто въехало в здание больницы, семь человек пострадали

В Японии автомобиль въехал в здание больницы, протаранив стеклянную стену.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, инцидент произошел в городе Одавара.

По информации властей, 70-летний водитель перепутал педали газа и тормоза. В результате пострадали семь человек.

Проводится расследование, обстоятельства случившегося устанавливаются.

Ранее сообщалось, что машина протаранила кафе в Японии, пострадали пять человек.