ВВС Израиля атаковали штаб внутренней безопасности ХАМАС

ВВС Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесли удар по штабу внутренней безопасности и оружейному складу движения ХАМАС в секторе Газа.

Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Истребители ЦАХАЛ нанесли удар по зданию штаба внутренней безопасности и складу оружия, принадлежащему террористической организации ХАМАС", - говорится в заявлении израильской армии.

Отмечается, что в этом штабе находился кабинет начальника внутренней безопасности движения и ряд других подразделений.

С 10 мая израильская армия и палестинские группировки в секторе Газа не прекращают обмен ракетными обстрелами. Они последовали за вспыхнувшими в начале мая беспорядками у мечети Аль-Акса в Восточном Иерусалиме, которые были спровоцированы решением израильского суда изъять дома в квартале Шейх-Джаррах у проживающих там арабских семей. По данным Израиля, в результате обстрелов погибли шесть израильтян. Между тем, как сообщает палестинский Минздрав, жертвами израильских ударов по сектору Газа стали 103 палестинца.