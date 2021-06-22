Россия выступает за восстановление партнерства с Европой

Москва открыта к честному созидательному взаимодействию и восстановлению партнерства с Европой.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом говорится в статье президента РФ Владимира Путина "Быть открытыми, несмотря на прошлое", перевод которой представлен на сайте Кремля.

Материал был опубликован в немецкой еженедельной газете Die Zeit и приурочен к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В нем российский президент пишет о том, что Москва строила свои отношения с европейскими странами в логике построения Большой Европы, объединённой общими ценностями и интересами. Он подчеркнул, что и Россия, и ЕС "многое сделали на этом пути", однако этому процессу помешало расширение Североатлантического альянса, который представлял собой "реликт холодной войны".

Как считает Путин, многие страны после расширения НАТО были поставлены перед ультиматумом - быть с коллективным Западом или с Россией.

"Россия выступает за восстановление всеобъемлющего партнёрства с Европой. У нас много тем, представляющих взаимный интерес. Это безопасность и стратегическая стабильность, здравоохранение и образование, цифровизация, энергетика, культура, наука и технологии, решение климатических и экологических проблем", - говорится в статье.

В статье российский президент подчеркивает, что мир не может позволить себе "тащить груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок", что мешает решению актуальных проблем.