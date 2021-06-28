В ЮАР ввели жесткие ограничения из-за распространения штамма "дельта"
Власти ЮАР ужесточают карантинные ограничения из-за третьей волны коронавируса и распространения варианта COVID-19 "дельта". Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент страны Сирил Рамафоса.
Рамафоса выступил с обращением к нации и объявил, что страна переходит на четвертый уровень опасности из-за коронавируса из пяти возможных. Он продлится 14 дней, а новые ограничения начнут действовать с понедельника.
"Вариант "дельта" был зафиксирован в пяти наших провинциях... Мы имеем доказательства в пользу того, что он быстро вытесняет вариант "бета", который в основном распространялся в нашей стране. Мы обеспокоены быстрым распространением этого варианта... Ситуация ухудшилась. Наряду с многими странами Африки, в ЮАР наблюдается новый всплеск заражений", - заявил Рамафоса в ходе выступления. Слова президента приводятся в на сайте его администрации.
Школы будут закрыты на каникулы 30 июня - раньше, чем планировалось. Все работодатели должны позволить работникам работать удаленно, если "нет необходимости для выполнения работы на месте". При этом магазины, фабрики, шахты, фермы и другие места будут продолжать работать.
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