В ЮАР ввели жесткие ограничения из-за распространения штамма "дельта"

Власти ЮАР ужесточают карантинные ограничения из-за третьей волны коронавируса и распространения варианта COVID-19 "дельта". Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, об этом заявил президент страны Сирил Рамафоса.

Рамафоса выступил с обращением к нации и объявил, что страна переходит на четвертый уровень опасности из-за коронавируса из пяти возможных. Он продлится 14 дней, а новые ограничения начнут действовать с понедельника.

"Вариант "дельта" был зафиксирован в пяти наших провинциях... Мы имеем доказательства в пользу того, что он быстро вытесняет вариант "бета", который в основном распространялся в нашей стране. Мы обеспокоены быстрым распространением этого варианта... Ситуация ухудшилась. Наряду с многими странами Африки, в ЮАР наблюдается новый всплеск заражений", - заявил Рамафоса в ходе выступления. Слова президента приводятся в на сайте его администрации.

Школы будут закрыты на каникулы 30 июня - раньше, чем планировалось. Все работодатели должны позволить работникам работать удаленно, если "нет необходимости для выполнения работы на месте". При этом магазины, фабрики, шахты, фермы и другие места будут продолжать работать.

В кафе и ресторанах можно будет заказывать еду только на вынос или доставку. Кроме того, власти ЮАР для "облегчения нагрузки на больницы" решили запретить продажу алкоголя на двухнедельный срок. Комендантский час будет действовать с 21.00 до 4.00, на улицах в указанное время запрещено находиться всем, за исключением некоторых работников. Все "второстепенные" места должны будут закрываться в 20.00.

Наряду с этим власти запретили проводить собрания "социального, религиозного, политического и иного характера любого размера". Разрешается встречаться "только с членами своей семьи", а на похоронах смогут присутствовать максимум 50 человек.

Не будут запрещены перемещения внутри провинций, за исключением самой развитой с экономической точки зрения провинции ЮАР Гаутенг, где ранее фиксировался большой рост случаев заражения вариантом COVID-19 "дельта". Ограничения не распространяются на передвижение в Гаутенг для работы или учебы.