Избитый толпой Мирзоян стал главой МИД Армении

Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего спикера парламента Арарата Мирзояна главой МИД.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ подписал президент Армении.

Напомним, что в ноябре прошлого года, после окончательной Победы Азербайджана в Карабахской войне, протестующие в Ереване армяне жестоко избили Арарата Мирзояна и разгромили здание парламента.