https://news.day.az/world/1370998.html Избитый толпой Мирзоян стал главой МИД Армении - ВИДЕО
Избитый толпой Мирзоян стал главой МИД Армении - ВИДЕО
Президент Армении Армен Саркисян назначил бывшего спикера парламента Арарата Мирзояна главой МИД.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, соответствующий указ подписал президент Армении.
Напомним, что в ноябре прошлого года, после окончательной Победы Азербайджана в Карабахской войне, протестующие в Ереване армяне жестоко избили Арарата Мирзояна и разгромили здание парламента.
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