Техногиганты решили самостоятельно бороться с глобальной проблемой

Мировые техногиганты, среди которых Apple, Google, Amazon, Tesla и Baidu, начали самостоятельно проектировать микрочипы, чтобы избежать их нехватки на производствах. Кроме того, собственные разработки позволят компаниям адаптировать микросхемы под свои нужды, а значит, повысить конкурентные преимущества продукта. О борьбе технологического сектора с кризисом полупроводников сообщает CNBC, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Научный директор аналитической компании Forrester Гленн О'Доннелл отметил, что пандемия, серьезно повлиявшая на цепочки поставок, побудила крупнейшие корпорации ускорить создание собственных чипов. Эксперт добавил, что зависимость от сторонних разработчиков тормозила техническое развитие компаний.

Бывший член совета директоров компании Dialog Semiconductor Расс Шоу подчеркнул, что микросхемы, созданные под индивидуальные потребности, могут работать лучше и стоить дешевле. "Эти специально разработанные чипы могут помочь снизить потребление энергии устройствами и продуктами конкретной технологической компании, независимо от того, смартфон это или облачный сервис", - пояснил Шоу.

"Все чаще эти компании хотят, чтобы кастомизированные чипы соответствовали конкретным требованиям приложений", - подметил ведущий специалист в области производства полупроводников в Accenture Сайед Алам. Он добавил, что компании отказываются использовать те же микросхемы, что и конкуренты.

CNBC отмечает, что не проходит и месяца, чтобы какая-либо крупная компания не объявила о намерении производить микрочипы. Так в ноябре 2020 года Apple сообщила об отказе от архитектуры Intel x86 в пользу собственного микропроцессора M1, используемого сейчас в новых iMac и iPad. Другой пример - Tesla, объявившая о создании чипа Dojo для обучения искусственного интеллекта в дата-центрах. Наконец, среди компаний, начавших разработку собственных микросхем, - Google, Amazon, Facebook, Baidu, и этот список продолжает дополняться.

Однако ни один из перечисленных техногигантов не планирует самостоятельно заниматься производством чипов, речь идет только о разработке. Дело в том, что на строительство современного завода по изготовлению микросхем потребуется несколько лет и примерно 10 миллиардов долларов. "Даже Google и Apple не хотят их создавать. Они пойдут в TSMC или даже в Intel для создания своих чипов", - заметил О'Доннелл.

Он добавил, что в Кремниевой долине не хватает людей с навыками, необходимыми для разработки высокопроизводительных процессоров. "В течение последних нескольких десятилетий Кремниевая долина уделяла так много внимания программному обеспечению, что проектирование оборудования считалось чем-то вроде анахронизма. Стало "некруто" делать оборудование. Несмотря на свое название, в Кремниевой долине сейчас работает относительно немного инженеров, занимающихся разработкой чипов", - подытожил аналитик.

Для борьбы с мировым дефицитом полупроводников, угрожающим в том числе китайской экономике, корпорация Semiconductor Manufacturing International инвестирует 8,87 миллиарда долларов в строительство завода в Шанхае. Ожидается, что новые производственные мощности обеспечат Китай достаточным количеством микросхем - это критически важно для страны, где сосредоточена значительная доля мирового производства, а перебои в поставках отражаются в том числе на мировой экономике.