https://news.day.az/world/1386967.html Коронавирус в Грузии - СТАТИСТИКА
Коронавирус в Грузии - СТАТИСТИКА
За последние сутки в Грузии выявлено 1 164 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 33 человека.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.
Число заразившихся коронавирусом в стране достигло 617753, число умерших от коронавируса - 9 038. Вылечился 589 791 человек.
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