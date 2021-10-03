Коронавирус в Грузии

За последние сутки в Грузии выявлено 1 164 случая заражения коронавирусом (COVID-19), умерли 33 человека.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, об этом сообщает Национальный центр контроля заболеваний и общественному здравоохранению Грузии.

Число заразившихся коронавирусом в стране достигло 617753, число умерших от коронавируса - 9 038. Вылечился 589 791 человек.