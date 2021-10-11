Коронавирус в Турции

За последние сутки в Турции от коронавируса нового типа (COVID-19) скончались 196 человек.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на Trend, сообщили в Министерстве здравоохранения Турции.

Согласно информации, за последние сутки в стране проведено 344 280 тестов, положительными на наличие вируса оказались результаты 28 370 тестов.

За прошедшие сутки в стране от коронавируса выздоровели 25 772 человек.