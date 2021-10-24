Пользователи Тwittеr запустили хэштэг с призывом посадить Болдуина

Пользователи Twitter призывают посадить в тюрьму американского актера Алека Болдуина за случайное убийство оператора Галины Хатчинс на съемках вестерна "Ржавчина", передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

В соцсети опубликовано уже более 17 тысяч сообщений с использованием хештега #АлекаВТюрьму (#AlecForPrison).

Юзеры утверждают, что опытный актер не мог не знать, что огнестрельное оружие никогда нельзя направлять в сторону людей.

Напомним, трагедия произошла на съемках фильма "Ржавчина" в Нью-Мехико. Пистолет, из которого стрелял актер, должен был быть заряжен холостыми патронами. Однако в момент выстрела пуля или осколки задели тех, кто находился к актеру ближе всего. Кинооператор Галина Хатчинс скончалась, а режиссер картины Джоэл Соуз оказался в больнице.