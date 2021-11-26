Задержанный в Петербурге тренер-антимасочник сорвал заседание суда

В Петербурге Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин, которого пытаются судить за сопротивление представителям власти, срывает уже второе заседание - отказывается надевать маску, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Впрочем по этой же причине Ильина и задержали несколько дней назад в аэропорту Пулково, тогда патрульным его даже пришлось скрутить, но средство индивидуальной защиты надеть так и не согласился - ссылался на панические атаки. Но, как выяснилось, на соревнованиях принципиальный антимасочник носил их и не задыхался.

- "Еще раз... Вы маску будете надевать? Вот ответьте. Вы отказываетесь?"

- "Я не отказываюсь".

Заслуженный тренер России по плаванию Александр Ильин на этот вопрос отвечает всегда принципиально: нет. Перед тем, как к нему в коридор суда был вызван наряд полиции, то же самое он ответил и на вопрос судьи, за что и был выдворен из зала.

Впрочем и руки за спину тренеру в последние дни закладывают уже не впервые. Вот, как это было в аэропорту Пулково в понедельник. Полицейских вызвали сотрудники стойки регистрации из-за того, что пассажир отказывался надевать маску.

- "На каком основании? Вы мне скажите основание, нарушение?"

- "Вы находитесь в общественном месте без средств индивидуальной защиты".

- "Дальше... покажи мне закон?"

Съемку инцидента вела подопечная Ильина, чемпионка Мира - Виталина Симонова.

Кстати, за слова в отношении полицейских Виталина Симонова стала фигурантом уголовного дела, которое возбудил следственный комитет. А ее тренер Ильин на следующий день явился в суд на заседание по делу о сопротивлении представителям власти. Тогда слушание отложили на четверг, но антимасочник успел объяснить свою позицию по инциденту в Пулково.

"Мы перенесли с Виталиной болезнь эту в прошлом году, привились. Потому что на чемпионат России только c QR-кодом и прививкой допускались. У меня паника - паническая атака, я задыхаюсь, когда ношу маску. Поэтому я хожу без маски", - сказал тренер.

А вот какую примечательную оговорку тренер Ильин допустил сегодня в отделе полиции, куда его доставили после того, как была провалена вторая попытка начать заседание.

"А то, что говорят за границей - там есть закон. Спортсмены - законопослушные граждане и поэтому я должен соблюдать эти законы", - сказал тренер.

Получается в России, где по всей территории введен масочный режим у него - нехватка кислорода и паническая атака, а за границей, где есть закон - в маске дышится немного легче. Впрочем, какой еще нужен закон тренеру Ильину и таким как он антимасочникам - здесь и законопослушным спортсменам там - наши местные юристы не понимают.

"Федеральные власти, как мы знаем, на территории нашей страны еще в прошлом году, в марте месяце, дали соответствующие постановления и распоряжения. Именно на уровне региона. По началу это был рекомендательный характер, потом все перешло к обязательному масочному режиму. Не согласен - иди, пожалуйста, оспаривай в судебном порядке", - заявил юрист Алексей Койотов.