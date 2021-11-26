ВОЗ созывает срочное совещание из-за нового штамма коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) созывает срочное совещание из-за нового вида коронавируса B.1.1.529. Эксперты уверены - этот штамм, появившийся всего два дня назад в Южной Африке, оказался крайне опасен, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

У него нашли больше 30 мутаций - с таким количеством видоизменений ученые ранее не сталкивались. Кроме того, он потенциально неуязвим для большинства вакцин.

После заявления ВОЗ Израиль и Великобритания отменили авиасообщение со всеми странами, где выявили вирус, последовать их примеру готовятся в США. Там также сейчас обсуждают возможность в срочном порядке признать российскую вакцину "Спутник V", поскольку она показала лучшие в мире результаты в борьбе с разными штаммами коронавируса. Это могло бы помочь американским бизнесменам вести дела в России. Именно они и обратились к Госдепу с такой просьбой.

В конце ноября сообщалось, что штаммом B.1.1.529 заразились десять человек в ЮАР, Ботсване и Гонконге. Ученые из Британии предположили, что новый штамм станет лучше уклоняться от антител, чем дельта-вариант. Множество мутаций у нового штамма позволяет допустить, что вирус возник у пациента с ослабленным иммунитетом - у больного ВИЧ или СПИДом. Предполагается, что он может стать самым опасным вариантом инфекции.