https://news.day.az/world/1408714.html Стрельба в торговом центре в США, есть раненые
Стрельба в торговом центре в США, есть раненые
По меньшей мере три человека пострадали в результате стрельбы в пятницу днем в торговом центре в американском городе Дарем (штат Северная Каролина). Об этом сообщило местное отделение телеканала NBC, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
По его данным, полиция задержала одного человека. Информация о нападавшем, причинах произошедшего и состоянии раненых не приводится.
Местная полиция на своей странице в Twitter написала, что в настоящее время идет эвакуация посетителей торгового центра. Комплекс будет закрыт до завершения расследования.
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