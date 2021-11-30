Тела 18 горняков обнаружили в шахте "Листвяжная" в России

Горноспасатели обнаружили тела 10 шахтеров, погибших при аварии на шахте "Листвяжная". Местонахождение еще восьми тел подтверждено. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС РФ, передает Day.Az.

"В ходе проведения разведки в лаве и прилегающих к ней горных выработках обнаружены 10 погибших шахтеров, также подтверждено местонахождение восьми ранее обнаруженных погибших горнорабочих", - сказали в МЧС.

Транспортировка тел на поверхность приостановлена из-за резкого ухудшения атмосферы в шахте. Горноспасатели выведены на поверхность.

Ранее источник в экстренных службах сообщал ТАСС, что найдены тела 11 горняков, однако транспортировать их наверх нельзя из-за метана.

Тела 38 шахтеров и двух горноспасателей остаются в шахте "Листвяжная" после взрыва, сообщил во вторник генеральный директор ФГУП "ВГСЧ" Николай Медведев на заседании рабочей группы правительственной комиссии.

"В настоящее время в горных выработках шахты находятся 40 человек, из них 38 горнорабочих и два горноспасателя", - сказал он.

Медведев уточнил, что спасатели обследовали 36 километров горных выработок шахты "Листвяжная" после взрыва . "На нынешний момент обследовано 36 км горных выработок, осталось обследовать 5 км", - сказал он.

Горноспасатели не обнаружили следов пожара в очистном забое шахты "Листвяжная", где 25 ноября произошел взрыв метана. Сейчас на аварийном участке проводятся работы по дегазации для снижения концентрации метана, что позволит предотвратить угрозу повторного взрыва и даст возможность возобновить поиски тел погибших горняков, сообщил журналистам директор Военизированной горноспасательной части МЧС России Николай Медведев.

"После обследования очистного забоя было установлено, что следов пожара нет. В соответствии с этим было принято решение о восстановлении дегазации очистного забоя, дегазация помогает извлекать метан именно с очистного забоя", - сказал Медведев.