Почти 3 млрд человек никогда не пользовалась интернетом

В мире 37% населения - 2,9 млрд человек - никогда не пользовались интернетом. Об этом со ссылкой на Международный союз электросвязи ООН сообщает AFP в среду, 1 декабря, передает Day.Az со ссылкой на Корреспондент.

При этом из 2,9 млрд 96% живут в развивающихся странах.

В то же время количество людей, пользующихся Интернетом, увеличилось до 4,9 млрд в 2021 году с примерно 4,1 млрд в 2019 году.

Росту интернет-пользователей способствовали меры, предпринятые во время пандемии - локдауны и закрытие школ в сочетании с необходимостью доступа к новостям, госуслугам, обновлениям здравоохранения, электронной коммерции и онлайн-банкингу.

Только в первый год пандемии число пользователей интернета во всем мире увеличилось более чем на 10% - на сегодня это самый большой годовой прирост за десятилетия.