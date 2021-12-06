Раскрыта причина падения биткоина

Глава отдела исследований цифровых активов исследовательского центра Fundstrat Шон Фаррелл раскрыл причину резкого падения цены биткоина. Эксперт заявил, что обвал его стоимости в начале декабря связан с поведением институциональных инвесторов, таких как фонды, банки и инвесткомпании, пишет Bloomberg. В интересах этих крупных держателей было выйти из активов перед составлением годовой отчетности, чтобы улучшить показатели по прибыли, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Фаррела, финансовые учреждения и крупные инвесторы массово скупали первую криптовалюту на протяжении последнего года, так как рынок становится более зрелым, количество предлагаемых продуктов растет, а госрегулирование становится более четким. Многие эксперты считают, что этот фактор способствует лишь росту биткоина. Однако Фаррел заявил, что недавние события на крипторынке показывают, что участие крупных игроков является палкой о двух концах, ведь отрасль перестает быть независимой.

Стоимость биткоина опускалась на 21 процент во время торгов 4 декабря по отношению к пику 3 декабря и составляла 45 тысяч долларов. Сейчас первая криптовалюта медленно восстанавливается. К моменту написания новости биткоин торгуется на отметке 48,57 тысячи долларов, по данным сайта CoinMarketCap.

В конце ноября актив также пережил сильное снижение на фоне сообщений о появлении нового омикрон-штамма COVID-19. Стоимость биткоина 27 ноября рухнула до 53,6 тысячи долларов, потеряв 8 процентов за 24 часа и достигнув семинедельного минимума. От распространения этой информации пострадал не только крипторынок, но и мировые фондовые рынки - рухнули индексы ведущих бирж России, Южной Кореи, Японии, Китая и Европы.