В Японии приняли программу борьбы с одиночеством

Правительство Японии приняло во вторник программу, направленную на смягчение проблем человеческого одиночества и предусматривающую создание круглосуточной системы консультаций по таким вопросам. Предполагается формировать различные площадки, где одинокие люди могли бы постепенно втягиваться в общение и получать возможность трудоустройства, сообщило национальное общественное телевидение, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По его данным, правительство Японии намерено провести общенациональную перепись, призванную выявить точное число одиноких граждан с целью оказания им помощи. В канцелярии главы кабмина сформирован отдельный секретариат по этой проблеме.

В феврале был учрежден пост министра по делам одиноких жителей, который сейчас по совместительству занимает министр по проблемам низкой рождаемости Сэйко Нода.