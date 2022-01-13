Саперы уничтожили годами лежавшие мины в Сирии

В Сирии прогремела целая серия взрывов. Но они были контролируемыми. Так российские миротворцы уничтожили мины, обнаруженные в населенных пунктах республики, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ. Некоторые смертельные находки, годами не только лежали в земле, но и буквально нависали над головами мирных жителей.

Минометный снаряд, застрявший в крыше, - неизбежное зло, к которому семья Аюш Мустафы Келу почти привыкла. Каждое утро, просыпаясь, смотрели на него - на месте ли. Очень боялись, что наверх забредет кошка и пошевелит мину. Впрочем, через несколько минут всем страхам настанет конец. Саперы достанут и обезвредят боеприпас.

"Мы несколько лет жили в таких условиях: на крыше мина, а в огороде еще несколько опасных предметов. Мы сами, конечно, ничего не делали с ними, боялись. Несколько раз просили помощи у военных. Наконец-то к нам приехали", - признался местный житель Аюш Мустафа Келу.

Мину из крыши уничтожили, а вместе с ней - еще несколько взрывных устройств. Их нашли в разных местах. После войны на нем неоднократно подрывались люди.

"Боевики были вынуждены отступать, соответственно по своим следам также сбрасывали боеприпасы, оставляли схроны и минировали их", - сказал представитель ЦПВС России Антон Гончаров.

Работа в условиях ограниченного пространства, в катакомбах, где за каждым поворотом может скрываться мина-ловушка, очень трудоемкая.

Уходя, боевики оставили после себя множество мин ловушек, но эта, пожалуй, одна из самых опасных.

"Данная работа планируется и дальше будет продолжаться по очистке как зданий, населенных пунктов так и прилегающей к ней местности, чтобы мирное население могло вернуться в свои дома", - отметил представитель ЦПВС России Антон Гончаров.

Параллельно с боевыми выходами продолжается и обучение все новых групп сирийских саперов. С ними занимаются российские военные инструкторы. Предполагается, что в будущем они полностью заменят своих российских коллег на пустынных пространствах Сирии.