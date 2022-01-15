Врач назвал сроки, в течение которых заканчиваются все пандемии

Вирусолог Константин Чумаков заявил в эфире "Радио России": есть все шансы, что пандемия коронавируса скоро закончится, что подтверждает и история, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Так, специалист напомнил, что в целом пандемии не длятся больше двух-трех лет. Он привел в пример эпидемию испанского гриппа, ставшего серьезным испытанием для человечества.

"По разным оценкам, от 50 до 100 миллионов человек погибло. Но это тоже произошло за два с половиной года. И то же самое, этот вирус никуда не делся. Он просто превратился в сезонный грипп", - отметил Чумаков.

По словам вирусолога, в то время не было вакцины и все переболели, сформировав таким образом популяционный, "стадный" иммунитет.

"В связи с тем, что наступил "омикрон" - может, это как раз и есть шанс, что это быстро закончится", - отметил Чумаков.