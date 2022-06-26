https://news.day.az/world/1474084.html В Санкт-Петербурге сгорела церковь - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге сгорела церковь - ВИДЕО
В Санкт-Петербурге произошло возгорание кровли церкви святителя Василия Великого в Осиновой роще, сообщается в Telegram-канале "mchs_st_petersburg", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
26 июня 2022 года в 6:05 в пожарную часть поступило сообщение, что на Приозерском шоссе горит церковь. Само здание построено из кирпича в 2016 году, однако его дополнительно обшили деревом. Возгорание началось на крыше церкви. В тушении участвовали 30 пожарных и 6 единиц техники. Также помогали прихожане.
В 11:28 огонь смогли ликвидировать, однако здание сильно пострадало.
Сообщается, что пострадавших нет. Причины пожара еще предстоит установить.
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