В Санкт-Петербурге сгорела церковь

В Санкт-Петербурге произошло возгорание кровли церкви святителя Василия Великого в Осиновой роще, сообщается в Telegram-канале "mchs_st_petersburg", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

26 июня 2022 года в 6:05 в пожарную часть поступило сообщение, что на Приозерском шоссе горит церковь. Само здание построено из кирпича в 2016 году, однако его дополнительно обшили деревом. Возгорание началось на крыше церкви. В тушении участвовали 30 пожарных и 6 единиц техники. Также помогали прихожане.

В 11:28 огонь смогли ликвидировать, однако здание сильно пострадало.

Сообщается, что пострадавших нет. Причины пожара еще предстоит установить.