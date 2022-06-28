https://news.day.az/world/1474392.html В США найдены тела 46 мигрантов - ВИДЕО
В США найдены тела 46 мигрантов - ВИДЕО
Американские полицейские обнаружили тела 46 нелегальных мигрантов в автофургоне в пригороде Сан-Антонио.
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом во вторник сообщил местный телеканал KSAT на источники в полиции.
Мигранты были найдены мертвыми в 18-колесной фуре. Еще 16 человек, находящихся внутри, обнаружены живыми. Их доставили в ближайшие больницы.
Ранее газета The New York Times сообщила о более 40 погибших и 12 выживших. Пока неизвестно, что стало причиной смерти мигрантов. При этом газета отмечает, что в Сан-Антонио и других городах Техаса в июне жара достигла почти рекордного уровня.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре