В Британии захотели заменить китайские институты учителями из Тайваня

Правительство Великобритании намерено заменить китайские институты Конфуция учителями из Тайваня на фоне ухудшения отношений с КНР. Об этом пишет издание The Guardian, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Как отмечается в материале, на сегодняшний день в Британии работают 30 филиалов института Конфуция, невзирая на многолетние разногласия между странами. Образовательные учреждения обучают британцев китайскому языку, культуре и деловому этикету. Авторы материала утверждают, что до недавнего времени консервативное правительство страны положительно относилось к поддерживаемой Пекином программе.

Однако отношение британского премьер-министр Лиз Трасс к Пекину продолжает обостряться, из-за чего проект изучения и преподавания языка Конфуция находится под пристальным вниманием, говорится в публикации. Заменить его намерены альтернативными образовательными программами с участием тайваньских преподавателей. В издании сообщили, что переговоры уже ведутся.