В Британии расследуют рост цен на мобильную связь

Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении телекоммуникационных компаний, в том числе BT и Vodafone, повысивших цены на услуги мобильной связи. Об этом в пятницу сообщила газета Financial Times, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

В связи с многочисленными жалобами клиентов регулирующий орган проверит, в достаточной ли степени британцы, начавшие пользоваться услугами операторов с марта 2021 года по июнь 2022 года, были проинформированы о повышении тарифов.

"Поскольку миллионам людей [в Соединенном Королевстве] приходится иметь дело с растущими счетами за коммунальные услуги, сейчас как никогда важно, чтобы телекоммуникационные компании не уклонялись от своих обязательств и в полной мере информировали клиентов о том, на что те подписываются", - заявила директор группы сетей и коммуникаций Ofcom Линдси Фасселл.

Большинство британских телекоммуникационных компаний решили с начала года повысить цены на услуги, которые значительно превышают уровень инфляции, отмечает издание.

По данным опроса Ofcom, 32% домохозяйств в Соединенном Королевстве сталкиваются со сложностями при оплате услуг мобильной связи, домашнего интернета, платного телевидения или подписок на стриминговые сервисы. Это более чем в два раза превышает прошлогодний показатель. 17% домохозяйств сокращают сейчас другие расходы, в частности, на продукты питания и одежду, чтобы позволить себе пользоваться услугами связи.

Ранее лондонский Центр экономических и бизнес-исследований предупредил, что Великобритания рискует столкнуться с самым значительным с 1950-х годов падением уровня жизни вследствие кризиса на энергетических рынках в Европе. Согласно британской Национальной статистической службе, инфляция в стране ускорилась в октябре до 11,1% в годовом исчислении, что стало самым высоким показателем с 1981 года. Основным фактором роста цен было названо повышение тарифов на электроэнергию.